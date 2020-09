Cinque ciclisti ambasciatori di Artusi arrivano a Catania dopo 1.200 km in bicicletta

Missione compiuta: sono arrivati mercoledì pomeriggio a Catania, dopo aver pedalato per 1200 chilometri, i 5 ciclisti – ambasciatori artusiani, partiti da Forlimpopoli il 28 agosto: hanno coperto la distanza in 6 tappe, percorrendo ogni giorno circa 200 km, con una velocità media di viaggio di 25 km orari. Numeri di tutto rispetto per atleti con un’età media di circa 63 anni. Ricordiamo i loro nomi: Carmine Severi, capogruppo dell’evento, Maurizio Fiumi, Maurizio Bussi, Oriano Fabbri, Santo Spinelli, tutti tesserati della società ciclistica ReArtù di Forlì.

“Un'impresa meritoia della palma”, direbbe Artusi che sicuramente avrebbe gongolato al sapere che questa avventura è stata intrapresa in suo nome, nell'anno del bicentenario della nascita. Calorosa l’accoglienza della città siciliana. Giovedì mattina gli atleti artusiani sono stati ricevuti da Sergio Parisi, assessore allo Sport del Comune di Catania, e Paolo Giuseppe di Caro, direttore generale del servizio Cultura, a cui è stato consegnato il ricettario artusiano messo a disposzione dal Sindaco della Città Artusiana, Milena Garavini,che ha seguito con partecipazione l'impresa sin dalll'inizio.

Nel pomeriggio, invece, tappa alla scuola di cucina Buffettieri di Catania per tener fede all’impegno di consegnare sia alla Scuola, sia allo Chef Maurizio Urso, Presidente dell’Accademia Nazionale Italcuochi e VicePresidente Eurotoques, l’edizione del Bicentenario di “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” e un ‘quaderno’ di testimonianze sulla cucina domestica a Forlimpopoli, inviati in dono rispettivamente da Casa Artusi e dall’Associazione delle Mariette.

Con le biciclette (peso medio 23 kg) adeguatamente attrezzate, con il sostegno anche dei prodotti energetici (barrette e gel) comunemente utilizzati dagli sportivi, realizzati e offerti da BRN Food, i cicloamatori artusiani sono riusciti, con grande soddisfazione e gioia, a portare a conclusione l'impresa a cui si erano preparati. E' un modo originale per celebrare il concittadino famoso, riconosciuto nel mondo padre della cucina italiana.