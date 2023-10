Cinque tappe per raccontare la Resistenza: Bertinoro celebra con gli studenti il 79esimo della Liberazione

Anche quest'anno, in occasione del settanovesimo anniversario della Liberazione di Bertinoro, l'amministrazione comunale, in collaborazione con Anpi e Istituto Comprensivo di Bertinoro, organizza la “Camminata della Liberazione", che coinvolgerà le classi terze della scuola media, che si svolgerà durante la mattinata di martedì 24 ottobre. Attraverso 5 tappe fondamentali, si racconteranno i fatti salienti della Resistenza nel territorio bertinorese, passeggiando nei luoghi più significativi del centro storico.

"Le classi divise in due gruppi ripercorreranno il tragitto dall'Istituto Comprensivo alla Piazza della Libertà, fermandosi al monumento dei 5 martiri bertinoresi, in Piazza Garibaldi, nella scalinata di Via Vendemini, al Mirastelle fin sulla terrazza davanti al Comune - illustra l'assessora alle Politiche Educative, Sara Londrillo -. Ad ogni tappa sarà presente un lettore che narrerà e ricorderà storie della Resistenza ed episodi di cittadini travolti dalle vicende della seconda Guerra Mondiale. Alcuni di questi sono tratti dai Quaderni Bertinoresi, raccolta di memorie di nonni e anziani trascritti dagli studenti della scuola primaria negli ultimi vent'anni".

"Arrivati in piazza, alle 10,30, è previsto un momento istituzionale aperto a tutta la cittadinanza, con la deposizione di una corona ai caduti per la libertà", aggiunge la sindaca Gessica Allegni. Durante le celebrazione, oltre all'amministrazione comunale, interverrà il presidente dell'Anpi provinciale, Miro Gori. “Si tratta di un giorno di grande rilievo per la storia della nostra città e per noi è molto importante condividerlo con la comunità di Bertinoro e con le ragazze e i ragazzi delle nostre scuole perchè non si perda la memoria di eventi storici che sono alla base della nascita della nostra democrazia", conclude la sindaca.