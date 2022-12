Cintorino incontra gli assistenti civici: "Straordinario valore della partecipazione alla vita della propria città"

Lunedì mattina l'Assessore del Comune di Forlì Andrea Cintorino ha incontrato gli Assistenti Civici per un momento di confronto e per ringraziarli personalmente per il grande impegno messo a disposizione della collettività. Queste le parole dell'Assessore: "La volontà e la disponibilità di queste persone a lavorare per la propria comunità, mettendosi personalmente in gioco ed impegnandosi attivamente, è quanto di più prezioso si possa avere. Due sono gli aspetti principali, il primo è lo straordinario valore della partecipazione alla vita della propria città, al fianco dell’Amministrazione; il secondo, non meno importante, è l’esempio che offrono alla comunità. Con la loro presenza sul territorio gli assistenti civici dimostrano effettivamente quanto si possa amare il proprio territorio".