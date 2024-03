Circa 150 spettatori all'evento inaugurale della Mille Km della Cultura"

Un successo andato ben oltre le aspettative, quello della “Mille Km della Cultura”, approdata sabato 2 marzo nel salone comunale del Municipio di piazza Saffi a Forlì, per il primo di vari giorni di iniziative e manifestazioni tutte dedicate all’arte, nelle sue varie forme. Una splendida occasione per il territorio, ma anche per tanti artisti che, spesso, non hanno occasione di mettersi in luce e che, invece, grazie a questo innovativo format possono presentarsi al pubblico. All’inaugurazione hanno preso parte oltre 150 persone, con una presenza media mai scesa sotto la settantina, per tutto l’arco delle tre e ore e mezza di eventi che hanno incorniciato la prima giornata.

La “Mille Km della Cultura” è una manifestazione itinerante di livello nazionale, che ha scelto come tappa conclusiva la Romagna e, in particolare, Forlì. E’ una collettiva itinerante d'arte, alla quale si agganciano altri eventi, idee e manifestazioni, presentata dall'associazione "Stare assieme a villa La Monda" patrocinata dal Comune di Forlì, e sostenuta dall' Ente Nazionale Attività Culturali, e dalla galleria d'arte Purificato.Zero.

“In questo senso va letta l’ottima risposta che l’evento ha sin da subito registrato", spiegano Christian Pirini, coordinatore regionale Enac per la Romagna, e l’ingegner Viller Brighi, responsabile del Comitato Romagna del settore Arte e Cultura. I ragazzi del Liceo classico ‘Vincenzo Monti’ di Cesena, Emanuele Casadei, Diego Porta, Sveva Fiumana, Giada Moretti, si sono esibiti con ‘Musica classica tra le opere’. Il ricco programma della manifestazione ora prosegue con vari appuntamenti: il 6 marzo alle 10.30 conferenza “Aspettando l’8 marzo... Donne di valore da Giorgina Saffi ai nostri giorni”, in collaborazione con l’Istituto per la storia del Risorgimento di Forlì e con l’Istituto Superiore Saffi di Forlì; il 7 marzo alle 16 itinerario guidato tra le opere d’arte; l’8 marzo alle 16 concorso di arte per ragazzi, dal tema “Donna: una bellezza”, presso Piazzetta Novanta Pacifici (a fianco ingresso Municipio). Saranno presenti alunni delle scuole elementari, medie e superiori, i quali cercheranno di tradurre nelle proprie opere il tema scelto.