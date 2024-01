Circa 1500 ore di lavoro per il Presepe animato di Vecchiazzano che punta ai 20mila visitatori

“Betlemme, Greccio: dove far nascere Gesù oggi?” è il tema proposto per il presepe animato di Vecchiazzano. La “catechesi biblica”, così si potrebbe definire, sarà visitabile fino all’11 febbraio all’interno della chiesa parrocchiale della frazione di Forlì. Il presepe, allestito dal 24 dicembre, al giorno dell’Epifania ha raggiunto novemila visite ed è stato attivato 600 volte e non pare così balzano stimare di superare le ventimila visite alla fine del periodo.

Non si tratta di una rappresentazione della Natività come in genere si è abituati a vedere per almeno tre ragioni: la prima perché non è propriamente un presepe “meccanico” ma più propriamente “animato” o “teatrale”, inoltre perché ogni anno si rinnova completamente, cambia narrazione e tema pertanto quello di quest’anno sarà irripetibile, e infine poiché è un presepe fatto secondo quanto descritto dalle fonti francescane. Per spiegare meglio questi punti occorre dare la parola alla mente e la mano dell’opera: Franco Casadei che da tre anni ha in mente la rappresentazione in questa forma: “è stato realizzato in occasione degli ottocento anni dalla prima sacra rappresentazione di Greccio, voluta da San Francesco”. Nella scena centrale, quindi, balza all’occhio l’assenza di Maria e Giuseppe attorno alla mangiatoia: si notano un sacerdote nell’atto di dire messa, San Francesco, Giovanni Velita (castellano di Greccio) e sua moglie, “esattamente com’è scritto nelle fonti francescane”.

Un po’ defilata, in via eccezionale, appare pure Santa Maria Maddalena in qualità di patrona degli eremiti. Elemento centrale, ovviamente, è la mangiatoia col Bimbo. Si vede anche una “Natività alla rovescia” nata da una frase del Papa: “lasciate riposare la mamma!”, così si osserva la Madonna che dorme appoggiata sul cuscino.

Il presepe di Vecchiazzano, dunque, “racconta esattamente quello che le cronache dicono”, cioè è ciò che si desume rigorosamente dalle fonti francescane, ciò arricchito da sopralluoghi di chi l’ha creato. Per esempio la cascata è una riproduzione di quella delle Marmore, non lontana da Greccio. Gli alberi “non sono bonsai” (in effetti sembrano in tutto dei piccoli ulivi) ma “agglomerati di tronchi di rosmarino e lavanda con una particolare erba essiccata fatta venire dalla Calabria”, e Casadei aggiunge: “ho imparato io stesso a farli quest’estate”. E, come altri elementi di questo prezioso scenario, non saranno più utilizzati o saranno addirittura distrutti.

Le case “sono tutte costruite in pietra serena” e sono stati pure utilizzati dei vecchi elementi in legno, reliquie dalle trincee della Grande Guerra, materiale che ha conosciuto tanta sofferenza. Il tutto ha richiesto “circa 1500 ore di lavoro” dal 29 giugno e, per esempio “quindici giorni solo per fare le diverse mani di colore” e altrettanti per sincronizzare l’audio al movimento del campanaro a decimi di secondo. E a realizzare tutto ciò sono essenzialmente in due.

Si possono apprezzare scene animate con effetti di luce e di suoni, musica, un racconto della durata di poco più di dieci minuti. Centinaia di motori, pistoni ad aria compressa, montacarichi e pannelli girevoli sincronizzati insieme con un rullo nuovo di quest’anno per cambiare le scene. Di particolare effetto è la scena della Madonna del Tramonto, affresco conservato ad Assisi, riprodotto attraverso una fotografia ad altissima risoluzione a grandezza naturale.

Insomma, per rispondere alla domanda iniziale, “Betlemme è in ogni luogo dove ci troviamo se facciamo del nostro cuore una mangiatoia”.