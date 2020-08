Circa 500 punti luce convertiti al led, nuovi lavori per 210mila euro per avere più luce in città

Continuano i lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione avviati dalla Giunta Zattini che, in prima battuta, hanno interessato il centro storico e che nelle prossime settimane prevedono la sostituzione di vecchi corpi illuminanti con nuovi impianti a led nelle seguenti strade. Si tratta di 480 punti luce in 128 strade, per un investimento complessivo di 210mila euro.

Le strade interessate sono via L. Da Vinci, via Nello Roncuzzi, Piazzale della Vittoria, P.za Enrico Berlinguer, Piazza Lucrezio, Piazzale Romeo Zambianchi, viale Bidente, viale dell’Appennino, viale Kennedy, viale Roma, via Walter Tobagi, via A. Savelli, via A. Spinelli, via Pavan, via Dragoni, via Angeloni, via A. Masetti, via Piazza, via Arsiero, via Aurelio Franchi, via Brandi, via Balestra, via Balzella, via B. Vanzetti, via Bengasi, via Bernale, via Biagio Bernardi, via Borghina, via Borsano, via Brandi Brando, via Cadore, via Campo dei Fiori, via Campo di Marte, via Carlo Sforza, via Carlo Seganti, via Carso, via Cartesio, via Cerchia, via Cervese, via Decio Raggi, via dei Bersaglieri, via del Santuario, viale Dell’appennino, via delle Vigne, via Diego Fabbri, via Don Eugenio Servadei, via Don Giovanni Pollini, via Doni Donata, via Enrico Forlanini, via Eugenio Bertini, via Europa, via Cavallotti, via Fontanelle, via Foschi Errante.

“L’intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani – si inserisce in un quadro di manutenzione e riqualificazione della pubblica illuminazione molto più complesso, che abbiamo avviato negli scorsi mesi con l’effecientamento energetico del centro storico e che proseguirà, gradatamente, con la sostituzione di tutti i punti luce obsoleti e spenti del comprensorio forlivese. Vogliamo restituire ai nostri cittadini una Forlì più bella e più sicura, anche sotto il profilo degli impianti luminosi, dotata di lampioni e corpi illuminanti non solo perfettamente funzionanti, ma anche energeticamente sostenibili ed efficienti.”