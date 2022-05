Circa cento persone nella tavolata sotto i portici della "Cena di vicinato" di corso Mazzini

Dopo due duri anni di Covid e di solitudine, l’ Associazione Idee in Corso è tornata a organizzare la manifestazioni dal vivo per il rilancio del quartiere di corso Mazzini e per favorire la socialità di vicinato. Sotto i portici di corso Mazzini nella serata di venerdì è stato organizzata la "Cena dì Vicinato" per tutti coloro che abitano, lavorano e studiano in Borgo San Pietro e vicinanze. "L’ evento è stato un’esplosione di partecipazione e convivialita’. Cento persone hanno condiviso la cena e brindato alla fine delle misure restrittive ed ad un nuovo inizio di socialità", spiega una nota di "Idee in Corso".