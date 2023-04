Nuovo consiglio direttivo per il Circolo Aurora: Alessandro Torroni confermato alla presidenza

Si è tenuta nel salone principale della sede di Palazzo Albicini l'assemblea soci del Circolo Aurora, chiamata all'approvazione del bilancio e al rinnovo dei componenti del consiglio direttivo in scadenza. Nel confermare i membri uscenti, i soci del Circolo hanno inoltre stabilito l'aumento del direttivo che passa a sette, con le rispettive cariche: Alessandro Torroni (presidente), Pier Paolo Neri (vice presidente), Gaddo Camporesi (segretario), Maria Rita Zanca (tesoriere), Camilla Bruschi (consigliere), Simona Palo (consigliere) e Gabriella Van Der Bach (consigliere).

Nel corso della serata Torroni ha illustrato le attivita' sociali e culturali organizzate dalla riapertura nel 2021, a partire da incontri tenuti con ospiti illustri quali, tra i tanti, il professor Umberto Cardini, lo scrittore finalista di Premio Strega Cristiano Cavina o l'ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi. Non solo incontri culturali ma anche concerti e cene a tema, organizzazione di uscite sul territorio in particolare la camminata nella Forlì ebraica, la visita rivolta ai soci ai Musei San Domenico come di recente ai mosaici bizantini di Ravenna, il Circolo Aurora si conferma un importante punto di riferimento del mondo culturale forlivese, capace di aprirsi anche alla cittadinanza e facendosi promotore di incontri occasione di riflessione, quali in particolare quello tenutosi in tema di Banca Regionale della Cute e il lavoro del Centro Ustioni dell'Ospedale Bufalini di Cesena, o l'incontro "Forlì per la legalità" in collaborazione con la Fondazione Falcone, volto a promuovere sul territorio forlivese un nuovo progetto di comunita' nel trentennale dalle stragi di mafia del 1992.