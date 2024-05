Circondata dall'affetto della famiglia: Emanuela Gatto ha festeggiato il traguardo dei 100 anni

Si allunga l'elenco dei centenari a Forlì. Sabato scorso sono stati celebrati i cento anni di Emanuela Gatto, cittadina residente nel Quartiere Romiti. La festa, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e delle assessore Barbara Rossi e Paola Casara, si è svolta all'Oratorio San Filippo Neri. A festeggiare l'importante traguardo c’erano parenti, nipoti, pronipoti e amici. "Ringrazio il Comitato di Quartiere Romiti per aver organizzato questo speciale momento di festa e Don Loriano Valzania per la disponibilità e la grande ospitalità - le parole del sindaco Zattini -. L'amore che ha Emanuela per la sua famiglia e i suoi amici ha veramente riempito il cuore di gioia".