Cis, Cas, contributo del Comune e ristori per i veicoli: a che punto sono le erogazioni degli aiuti alle famiglie alluvionate

Per i saldi Cis, il contributo di immediato sostegno alle famiglie alluvionate (che eroga fino a 5.750 euro in totale: 5.000 per i danni e 750 per le perizie), nel territorio di Forlì sono stati erogati finora 1,4 milioni di euro. E' il dato aggiornato che arriva dal Comune sull'erogazione, che è in corso in queste settimane, della seconda tranche di questa forma di sostegno.

Contributo di immediato sostegno

A questo dato vanno sommati gli acconti già erogati nei mesi scorsi (tremila euro a famiglia) per un totale di 9 milioni di euro. A richiedere l'acconto Cis, a Forlì, sono state 3.076 famiglie, mentre scade il 30 marzo il termine per richiedere il saldo per arrivare a un massimo di duemila euro aggiuntivi (e 750 euro per le parcelle dei periti), presentando la documentazione di spesa. A fine gennaio si stimava in circa il 60% la quota dei richiedenti che avevano già completato l'iter del saldo, 1.925 famiglie, in gran parte quindi ora in attesa di erogazione.

I contributi finora erogati a favore delle famiglie alluvionate forlivesi sotto forma di Cis ammontano così a 11,4 milioni di euro, che provengono dai fondi della Protezione Civile nazionale. Se tutti i richiedenti arrivassero a chiedere il massimo del beneficio (presentando i documenti di spesa) per la sola città di Forlì lo Stato dovrà erogare circa 18 milioni di euro.

Contributo di autonoma sistemazione

Sempre secondo un report comunale ci sono poi 760mila euro già erogati a copertura del secondo trimestre dell'altro sussidio in vigore, vale a dire il Cas (contributo di autonoma sistemazione) destinato a chi ha dovuto abbandonare del tutto la propria abitazione in quanto inagibile, circa 450 famiglie ad ora. Nel primo trimestre le famiglie sfollate erano 1.200 e hanno ottenuto xxx milioni di euro come forma di sussidio. E sempre sull'emergenza casa, il Comune ha assegnato 23 appartamenti di edilizia agevolata a persone sole e in condizioni di disagio economico rimaste fuori casa a causa dell’alluvione.

Contributo integrativo del Comune

Ultimo fondo integrativo (ancora da erogare) relativo ai danni agli immobili, è quello di provenienza comunale. Si tratta di un fondo con 1 milione e 150mila mila euro da destinare a chi ha subìto un danno maggiore dei 5mila euro coperti dal Cis; a coloro che hanno subito un danno minore di 5mila euro e che non hanno potuto beneficiare del Cis perché esclusi dai requisiti specifici (ad esempio danni alle pertinenze). Unico requisito posto, a differenza degli altri due contributi, un tetto di Isee non superiore ai 25mila euro. La commissione consigliare d'indagine sull'alluvione, che ha gestito direttamente questo contributo, aveva indicato il 10 febbraio come termine per mettere a punto la modulistica e le procedure di erogazione. E' stato definito in 677 il numero dei potenziali beneficiari di questo fondo, per un totale di circa 1.700 euro di erogazione media.

Contributo per i veicoli alluvionati

Per i danni ai veicoli, in questo caso coperti dalla Regione mediante il fondo delle donazioni, impegnato per metà per questo scopo (circa 27 milioni di euro), i dati forniti in questo caso sono solo provinciali. Sono 1.664 le richieste di ristori partite dalla provincia di Forlì-Cesena per la sostituzione e riparazione di autoveicoli, ciclomotori e motocicli danneggiati, resi inutilizzabili o rottamati dopo l'alluvione dello scorso maggio. Sono già partiti i bonifici dei primi 910 cittadini. Come stabilito dal bando, aperto il 31 ottobre e attivo, sono previsti contributi fino a 5mila euro per sostituire le auto e 700 euro per i ciclomotori o motocicli, e fino a 2mila euro per ripararli. Il contributo è ridotto della somma eventualmente liquidata dall’assicurazione. Il bando in questo caso è aperto fino a esaurimento delle risorse.

Contributi libri di testo e donazioni in beni

Infine con fondi propri del Comune, infine, agli alluvionati sono stati erogati 200 mila euro per l’acquisto di libri e materiale di testo e 52 mila euro per garantire la gratuità dei centri estivi. Alle famiglie alluvionate sono stati infine distribuiti beni materiali e merce donata al Comune: 750 materassi matrimoniali con rete, 250 materassi singoli con rete, 2 mila guanciali, 120 cucine, 1500 buoni spesa, più di 1400 bidoni di vernice a 400 famiglie colpite dall’alluvione, 651 arredi e mobili ikea.