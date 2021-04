Cittadinanza onoraria all'Aeronautica: cerimonia solenne in Consiglio comunale

Lunedì alle ore 15.30 il Consiglio Comunale di Forlì aprirà in forma solenne con una cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli dell'Aeronautica Militare alla presenza del comandante, il tenente colonnello Luca Zorzan, e di altri rappresentanti dell'Arma.

L'assemblea civica, all'unanimità, aveva approvato l'atto deliberativo nell'ultima seduta "per l'attività che questo Gruppo ha svolto al servizio della Comunità Nazionale e Internazionale quale punto di eccellenza per la riparazione di grandi autoveicoli ad alta valenza operativa e per l'impegno dimostrato nella creazione di sinergie con il tessuto sociale locale, le Istituzioni cittadine con il mondo scolastico, imprenditoriale, l'associazionismo e per le azioni solidaristiche attivate su tutto il territorio locale e nazionale".

Il sindaco Gian Luca Zattini consegnerà al comandante la pergamena della Cittadinanza onoraria. Il Consiglio Comunale si svolgerà nel pieno rispetto della normativa dell'emergenza covid, con consiglieri collegati a distanza e la presenza simbolica e ristretta una delegazione del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli. La cerimonia, come l'intera seduta, sono visibili in streaming su www.comune.forli.fc.it .