Cittadini e locali ligi al coprifuoco e alla chiusura serale: nessuna multa in città

Controlli delle forze dell'ordine nel week-end sul rispetto delle regole di emergenza contenute nel Dpcm del 3 novembre scorso, che ha imposto, tra le altre cose, il coprifuoco dalle 22 e confermate le chiusure dei locali alle 18. Nel corso dei controlli del week-end non sono emerse a Forlì significative violazioni, tanto che non è stata comminato alcuna multa. La Polizia Locale ha controllato 20 locali e 26 persone in strada dopo le 22, tutte munite di autocertificazione con validi motivi per gli spostamenti, in gran parte per motivi lavorativi. Nessuna sanzione anche da parte di Polizia e Carabinieri. Tutte le pattuglie dislocate in strada hanno constatato l'assoluta esiguità del traffico dopo le 22, segno di uno scrupoloso rispetto del cosiddetto coprifuoco. Nei prossimi giorni, a seguito di diverse segnalazioni a riguardo, verranno organizzati servizi speciali della Polizia Locale negli orari pomeridiani dei locali, in particolare nella fascia oraria prima delle 18 in cui si sono “spostati” gli aperitivi e in cui si segnala scarso rispetto del distanziamento e dell'uso della mascherina.