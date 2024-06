Una vita spesa per la famiglia: Civitella festeggia i 100 anni di "Dede"

Civitella festeggia i 100 anni di Delia Biondi. La mitica ‘Dede’ è una persona molto conosciuta nella vallata e soprattutto a Civitella, dove è nata il 6 giugno 1924. Ultima di otto fratelli, ‘Dede’ ricorda ancora con mente lucidissima la corrispondenza con i soldati al fronte in qualità di madrina di guerra. Una figura istituzionale che doveva confortare i soldati che si trovavano al fronte.

Tutta la sua vita l’ha spesa per la famiglia e ha sempre vissuta nella sua Civitella dove sono nati i figli Giosiana e Giuseppe e i nipoti. Per festeggiare questo importante traguardo, l’Amministrazione Comunale le ha regalato una pergamena in cui le porge gli auguri insieme a tutta la comunità.