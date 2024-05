Civitella celebra la Madonna della Suasia: processione e messa con il vescovo Corazza

Domenica giungono al culmine i festeggiamenti della Madonna della Suasia a Civitella di Romagna. Nel Santuario, il vescovo Livio Corazza presiederà la messa delle 18.30, al termine della processione. Tra gli altri riti religiosi si segnalano il pellegrinaggio da Cusercoli (con partenza alle 6.30) e altre messe alle 8 e alle 11. Nei pressi della chiesa sono allestite attrazioni di vario genere e spazi gastronomici fino alle 22.30.

La ricorrenza ha origini molto antiche. Il primo aprile del 1556 la Vergine apparve al piccolo Pasquino di Martino da Vignale mentre era in preghiera davanti a una immagine mariana posta in una celletta che sorgeva alla confluenza del torrente Suasia con il fiume Bidente. La Vergine incaricò il bambino di chiedere al proprietario di cedere il terreno circostante perché vi fosse edificata una chiesa. Si susseguirono altre apparizioni, fin quando, il 27 luglio 1556, fu collocata la prima pietra del Santuario della Suasia edificato dove si trovava la celletta; l’immagine mariana di fronte alla quale pregava Pasquino è oggi sull’altare maggiore della chiesa. Il Santuario fu consacrato quarant'anni dopo dal vescovo Angelo Peruzzi.

Nella sua storia il Santuario a croce greca non fu toccato da disastrose calamità, tra cui un terremoto che, nel 1661, rase al suolo Civitella risparmiando interamente il luogo di culto. Cento anni dopo un fulmine squarciò il campanile, ma l'immagine mariana non fu danneggiata, e non subì danni nemmeno in occasione di un violento incendio divampato nel 1780.