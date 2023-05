Civitella, dal Comune contributi per le famiglie per coprire i costi per centri estivi

Il Comune di Civitella di Romagna mette a disposizione voucher per la copertura dei costi di frequenza ai centri estivi per i bambini da 3 a 13 anni (nati fra il 2010 ed il 2020), o fino a 17 anni se disabili (nati fra il 2006 ed il 2020). L’iniziativa rientra nel “Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi per l’anno 2023”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna.

Per ricevere il contributo bisogna essere residente a Civitella ed essere iscritti ad un centro estivo aderente al progetto anche se ubicato fuori comune e avere un Isee inferiore a 24mila euro ed entrambi i genitori o uno solo se famiglia mono genitoriale, con occupazione lavorativa o come previsto da bando. Il contributo massimo a figlio è di 100 euro a settimana con un tetto di 300 euro. Per ottenere il contributo prima occorre effettuare l'iscrizione ad uno dei centri estivi che hanno aderito al progetto, dopodiché è possibile presentare domanda al comune entro il 19 maggio.

I centri estivi convenzionati con il Comune di Civitella sono quello della parrocchia S. Maria in Borgo (via A. Farneti 3, telefono 0543 983226) e quello della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII (via Martiri Partigiani, 1 telefono 0547 1938536). I contributi saranno concessi in base ad una graduatoria unica per tutto il distretto della Romagna Forlivese sulla base del valore Isee e fino alla concorrenza del budget assegnato. Il contributo spettante verrà erogato direttamente dai gestori come sconto sulla retta agli assegnatari. Bando e modulistica pubblicati sul sito istituzionale del comune www.comune.civitella-di-romagna.fc.it al seguente link: https://www.comune.civitella-di-romagna.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=8182#