Civitella, il Comune al fianco delle famiglie: bonus bus per gli studenti delle superiori senza limite Isee

L' Amministrazione comunale di Civitella di Romagna al fianco degli studenti under 19 iscritti alle scuole superiori o percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'acquisto dell'abbonamento bus Start Romagna. "Restituiremo il 15% dell'importo pagato a tutti coloro che non hanno beneficiato della gratuità dell'abbonamento, senza limite massimo di Isee", commenta l’assessora al welfare, Stefania Marchi. "Con questa "agevolazione" intendiamo dare un segnale concreto di vicinanza ai nostri studenti e alle nostre studentesse che quotidianamente affrontano un lungo tragitto per raggiungere i centri più grandi per motivi di studio e formativi", conclude Marchi.