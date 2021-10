Civitella mette a disposizione nuovi buoni spesa per l'emergenza covid

L'amministrazione comunale di Civitella di Romagna assegnerà nuovi buoni spesa da emergenza Covid19 per un totale di 44mila euro. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 5 novembre alle 24. Saranno messi a disposizione buoni da 300 euro a 1.000 euro in base al numero di componenti del nucleo familiare per l'acquisto esclusivo di generi alimentari e prodotti di prima necessità. L'amministrazione comunale precisa che "la situazione di disagio economico da covid-19 rappresenta criterio di preferenza e può presentare domanda anche chi abbia Isee superiore ai previsti 26mila euro qualora ricorrano le condizioni indicate al punto d1) del bando, che dovranno essere documentate". Bando e domanda sono disponibili sui portali www.asp-sanvincenzodepaoli.it e www.comune.civitella-di-romagna.fc.it