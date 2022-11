Civitella, nuova luce a led in strada: "Impatto positivo, non spegneremo l'illuminazione pubblica"

E' partita in questi giorni la fase operativa del progetto che prevede la sostituzione di tutti i corpi illuminanti con la tecnologia a led in tutta l'illuminazione pubblica del comune di Civitella di Romagna. E' prevista anche l'installazione di nuovi lampioni in zone non ancora coperte dal servizio pubblico. "Ci teniamo a informare che è possibile che ci siano dei black out temporanei nei quartieri interessati dagli interventi, ci scusiamo sin da ora per l'eventuale disagio - spiega il sindaco Claudio Milandri -. L'intervento, di fondamentale importanza, impatterà positivamente sui consumi energetici del comune e permetterà di mantenere l'illuminazione pubblica sempre attiva in tutto il territorio comunale, cosa non scontata visto che alcuni enti pubblici, per fronteggiare il caro energia, si sono visti costretti a ridurre l'orario di illuminazione o addirittura a spegnerlo parzialmente o totalmente".