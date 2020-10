Civitella, proseguono i lavori alla scuola: un mese per la fine del cantiere

Si avvicina la fine del cantiere dei lavori di che riguardano il plesso scolastico di Civitella di Romagna. A fare il punto è il sindaco Claudio Milandri, che stima in trenta giorni la fine delle opere. "I lavori stanno procedendo nonostante qualche rallentamento dovuto ad una situazione non prevedibile - esordisce -. Al momento quelli che sono stati eseguiti riguardano l'efficientamento energetico dell'edificio. Sono infatti stati sostituiti tutti gli infissi, è stato montato il cappotto attorno a tutto l'edificio ed è stata sostituita la centrale termica. Ciò permetterà un cospicuo risparmio per le casse comunali e un maggior benessere per gli studenti e per tutto il personale scolastico".

Prosegue Milandri: "Purtroppo durante i lavori i rifacimento della copertura del corpo secondario vi sono stati degli eventi atmosferici avversi che hanno causato l'allagamento di una parte della struttura con conseguente spostamento della classe coinvolta nella sala del consiglio. L'impresa si è da subito messa al lavoro per ripristinare i danni e in settimana la classe potrà tornare in via Aldo Moro salvo diverse disposizioni delle insegnanti".

Conclude il sindaco: "Il mese di tempo stimato per completare il cantiere servirà per completare l'intonaco attorno all'edificio, montare le banchine e rifare la copertura delle scuole elementari che verrà effettuata con una tecnica diversa da quella usata in precedenza per scongiurare un altro ulteriore allagamento".