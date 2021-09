Civitella, si mette in sicurezza il borgo storico: versante roccioso rafforzato con reti metalliche

Le opere sono state progettate dal Servizio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

Un’opera di consolidamento del pendio tutt’intorno a Civitella. Si è conclusa la prima tranche di lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico che interessa il paese. L’intervento è stato finanziato dalla Regione con uno stanziamento di 200mila euro per consolidare l’abitato e ridurre le criticità ambientali, aggravate dalle ultime ondate di maltempo che hanno portato all’intensificarsi del degrado e al distacco di alcuni blocchi di rocce superficiali dal versante nord-ovest, al di sotto delle mura di cinta che circondano il borgo. Le opere sono state progettate dal Servizio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Cosa è stato realizzato

I lavori, diretti dai tecnici dell’Agenzia regionale, hanno riguardato il rafforzamento del versante roccioso per contenere i detriti e gli eventuali blocchi di roccia che si dovessero distaccare, allo scopo di migliorare la stabilità superficiale della parete. L’intervento, preceduto dallo sfalcio della vegetazione ingombrante e dalla rimozione delle pietre instabili, è consistito nella posa di reti metalliche sul versante a rischio, oltre alla chiodatura della parete del pendio.

Per completare la messa in sicurezza dell’abitato è in previsione il consolidamento dei tratti delle mura che presentano le criticità maggiori. A questo proposito è un corso una campagna di sondaggi e approfondimenti tecnici. I lavori riprenderanno l’anno prossimo grazie a un ulteriore finanziamento di 220mila euro meso a disposizione dalla Regione.