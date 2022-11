Civitella stanzia il bonus bus per gli under 19: rimborso del 15% sull'abbonamento

Il comune di Civitella di Romagna tramite Asp ha stanziato un 15% di rimborso sull'abbonamento al trasporto pubblico per studenti delle scuole superiori non rientranti nei requisiti della gratuità. L'avviso e la domanda con scadenza 21 novembre alle 12,30 è pubblicato online sui siti di Asp e del Comune. "Premesso che i nostri studenti, trovandosi lontano dalle città, affrontano quotidianamente un considerevole sacrificio sia in termini di orari che in termini di lunghezza di percorso, l'amministrazione desidera premiarli - spiega il sindaco Claudio Milandri -. Pertanto considerato che una parte ha beneficiato della gratuità, abbiamo previsto per coloro che hanno pagato la cifra intera, un rimborso del 15% del costo sostenuto".

Il bonus è rivolto agli studenti under 19 residenti nel Comune di Civitella ed iscritti alle scuole superiori (o formazione professionale) che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alla gratuità stabilita dalla Regione Emilia Romagna (che prevedeva la presentazione delle domande entro il 31 dicembre 2022 per le famiglie con Isee inferiore a 30mila euro per viaggiare senza costi sui bus e i treni regionali lungo il percorso casa-scuola e nel tempo libero - per lo stesso percorso) e contribuire con le famiglie all’acquisto dell’abbonamento bus Start Romagna. E' possibile ricevere un aiuto per la compilazione del modulo rivolgendosi al Sportello Sociale, al quale si accede su appuntamento al contattando il numero 0543984370 (apertura il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 14:30 alle 16:30, il giovedì dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17).