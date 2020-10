Civitella, studente delle medie contagiato: lunedì tamponi nella sala del consiglio

Saranno svolti lunedì mattina, nei locali comunali della sala del consiglio, i tamponi ai compagni di classe dello studente della scuola media di Civitella risultato positivo al covid-19. Ad aggiornare è il sindaco Claudio Milandri: "Al termine dei tamponi i locali saranno sanificati come da procedura. Chiedo collaborazione ai genitori". Nella località della vallata del Bidente risultano si è aggiunto un altro caso, oltre a quello del ragazzino: "Invito tutti a continuare a rispettare le regole, di non creare situazioni di ammassamento utilizzando con regolarità le mascherine anche in esterno e i disinfettanti per le mani, evitando di creare situazioni che possano agevolare il contagio".

"I casi nazionale aumentano ogni giorno in modo molto preoccupante - conclude Milandri -. Comportarsi in modo responsabile è la prevenzione più importante che si possa fare, oltre al rispetto delle regole imposte dai vari Dpcm emanati dal governo. So che non è facile pensare di dover limitare ancora per diverso tempo la nostra libertà, ma credo sia fondamentale capire che senza questo sforzo il sacrificio sarà molto più lungo e con risultati dubbi".