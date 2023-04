Cl presenta la scuola di comunità sul libro "Il senso religioso"

Martedì 2 maggio, alle 21, in Fiera a Forlì si terrà la presentazione della Scuola di comunità di Cl sul libro "Il senso religioso" di Luigi Giussani, uno dei suoi più importanti libri, tradotto in tutto il mondo, anche in cinese e in arabo, tanta è la possibilità di dialogo che apre. Nel collegamento da Milano, organizzato da Comunione e Liberazione e da BUR-Rizzoli, si misureranno sul testo Javier Prades, Rettore dell’Università Ecclesiastica San Dámaso di Madrid e professore ordinario di Teologia dogmatica, e Davide Prosperi, Presidente della Fraternità di Cl; moderatrice la giornalista Irene Elisei.

La nuova edizione ha come prefazione l’intervento dell’allora arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, ora Papa Francesco, alla presentazione dell’edizione spagnola del testo: “Il senso religioso non è un libro a uso esclusivo di coloro che fanno parte del movimento; neppure è solo per i cristiani o per i credenti. È un libro per tutti gli uomini che prendono sul serio la propria umanità. Oso dire che oggi la questione che dobbiamo maggiormente affrontare non è tanto il problema di Dio – l’esistenza di Dio, la conoscenza di Dio –, ma il problema dell’uomo, la conoscenza dell’uomo e il trovare nell’uomo stesso l’impronta che Dio vi ha lasciato perché egli possa incontrarsi con Lui”.