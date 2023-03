Ricordi, aneddoti e sorrisi: gli ex compagni delle medie si ritrovano dopo mezzo secolo

Si sono ritrovati dopo 50 anni gli ex compagni della scuola media di Villa Romiti sezione H. L'abbraccio è avvenuto al ristorante "Panoramico". Per l'occasione era presente anche uno dei "ragazzi" che ora vive a Firenze e che è tornato a Forlì per l'occasione. La serata è stata animata da racconti, ricordi, aneddoti e tanta allegria, curiosità ed emozione nel rivedersi dopo mezzo secolo.

La classe ritrovata si è lasciata con la promessa di ritrovarsi anche per dare spazio a chi non ha potuto partecipare. Dall'idea di un partecipante è nato un gruppo Whatsapp che ha permesso questa incredibile réunion. Alla cena hanno partecipato Marino Conficoni, Manlio Mami, Gabriele Valentini, Stefano Sintoni, Fausto Giulianini, Laimer Liverani, Romano Samorì, Luciano Mambelli, Valerio Furani, Vanni Saporetti, Marino Pasini, Sauro Casadio, Paolo Gatti, Iacopo Partisani, Daniele Erani e Gianluca Lepori.