C'è chi non si vedeva dal 1982: la 4°B risponde presente all'appello 40 anni dopo la maturità

A 40 anni dall'esame di maturità, la 4°B 1981/82 dell'ex Istituto magistrale "Marzia degli Ordelaffi"si è ritrovata per una piacevole cena ricca di ricordi e risate. Hanno risposto presente all'appello 19 su 26, alcune assenti per motivi personali. Il ritrovo precedente era avvenuto esattamente nello stesso giorno di 10 anni prima e in quell'occasione erano stati presenti diversi professori, ma non si era riusciti a contattare tutte le compagne di classe.

Questa volta, grazie anche ai social e ad una meticolosa e intraprendente ricerca del team organizzatore dell'evento, sono state rintracciate tutte le "studentesse" alcune delle quali non si vedevano addirittura da 40 anni. Nonostante questo le partecipanti hanno riconsciuto tutte le "ragazze" del 1982. Per celebrare l'occasione è stato anche dato un dono ricordo della serata. Vista l'esperienza positiva e divertente ci si è dati appuntamento molto presto. Sicuramente prima dei prossimi 10 anni.