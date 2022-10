Il tempo non scalfisce l'amicizia: 37 anni dopo il diploma la classe si ritrova e torna nel passato

Ricordi lunghi una vita. La quinta TA si è ritrovata, quasi al completo dopo 37 anni, sabato sera alla pizzeria Q-bio di Forlì. Hanno condiviso insieme i banchi dell'Iti Marconi di Forlì: qualcuno abita e lavora in altre città, qualcuno è diventato cardiologo, qualcuno ha un'attività in proprio, qualcuno ha girato il mondo per lavoro, e tutti hanno affrontato la maturità nel 1985.

Grazie ai social network si sono pian piano ritrovati, anche se alcuni ancora mancano all'appello. Sono passati più di tre decenni, ma è stato emozionante rivedersi e nutrire ancora una sana e vera amicizia, come se il tempo non fosse passato.

Nella foto la classe davanti all'Iti