Contagi tra bimbi e ragazzi, in Emilia Romagna oltre 61mila positivi. Nel Forlivese 219 classi in quarantena

Sono ancora oltre 200 le classi in quarantena nel Forlivese, il maggior numero alle elementari. Al 30 gennaio sono 219 le classi alle prese con la didattica a distanza: 69 alle elementari, 55 alle superiori, 52 nelle scuole dell’infanzia (fascia 3-6 anni), 32 alle medie e 11 nella fascia 0-3 anni. Il territorio più colpito è il Riminese, con 594 classi in quarantena, segue il Ravennate con 454 e il Cesenate con 145. Su 1.508 tamponi eseguiti sono 539 gli studenti delle elementari contagiati (cioè dai 6 ai 10 anni), mentre 377 i ragazzi delle superiori (448 tamponi), mentre i giovani delle medie positivi sono 308 su 433 tamponi.

Tra i più piccoli si segnalano 264 positivi nella fascia 3-5 anni (517 tamponi) e 132 nella fascia 0-3 anni (265 tamponi). Stando ai numeri forniti martedì dalla Regione, in Emilia Romagna sono 61.537 gli studenti dell’Emilia-Romagna in quarantena per il Covid, a cui si aggiungono 945 tra insegnanti e personale scolastico. Il numero di classi in quarantena è impennato a 3.367. Complessivamente al 30 gennaio il numero di studenti in quarantena è salito al 10% del totale rispetto al 24 gennaio, mentre per il personale la quota è dello 1,5%.

Nel Forlivese i ragazzi tra i 12 e i 19 anni che hanno ricevuto almeno una dose di siero anti-covid sono l’83%, il dato più alto in Romagna al pari del Ravennate, mentre è vaccinato il 21% dei bambini nella fascia 5-11, col Forlivese secondo solo alla provincia di Ravenna. Ha completato il ciclo vaccinale l'81% dei giovani 12-19 anni, miglior risultato in Romagna, e mentre è salita dal 5 all'8% la percentuale dei bimbi con doppia dose. E in provincia ci sono anche 6.510 le terze dosi somministrate ai giovani tra i 13 e i 19 anni.