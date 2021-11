Eduscopio 2021: ecco le scuole che preparano al meglio all'università e al mondo del lavoro

L'Istituto Alberghiero "Artusi" di Forlimpopoli al primo posto nel Forlivese per opportunità di lavoro al termine del percorso di studi davanti all'Istituto Tecnico Industriale, mentre il Liceo Scientifico "Fulcieri Paulucci De Calboli" è al top per rendimento universitario. E' quanto emerge dai dati dello studio "Eduscopio" raccolti dalla Fondazione Agnelli, che, come da tradizione ad inizio novembre, ha pubblicato la classifica annuale dei migliori istituti superiori italiani che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Il portale - nato nel 2014 e gratuito - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media.

Il rapporto "Eduscopio" viene realizzato in base alle performance universitarie dei diplomati (numero di esami e media dei voti al primo anno). Per gli istituti tecnici e per i professionali esiste anche una seconda classifica, basata sugli sbocchi lavorativi: tasso di occupazione e coerenza fra studi fatti e lavoro trovato. Nello specifico, vengono messe a confronto le scuole in un raggio tra i 20 ed i 30 chilometri e a ciascuna viene assegnato un indice chiamato Fga, calcolato con due parametri a cui viene dato identico peso: la media dei voti agli esami universitari e la percentuale di esami superati. Per consultare la classifica delle migliori scuole superiori d'Italia è sufficiente collegarsi al sito di Eduscopio, selezionare l'indirizzo di studi e la zona di proprio interesse.

Licei

Per quanto concerne l'indice di qualità, lo Scientifico di Forlì si colloca al secondo posto nella classifica provinciale, mentre al quarto nel raggio di 30 chilometri dietro al "Torricelli-Ballardini" di Faenza, all'Oriani di Ravenna e al Righi di Cesena. Il suo indice Fga è di 82,25 (nel 2020 era di 84,2), con il 93% dei diplomati degli immatricolati che supera il primo anno di università, con una media di 28.15. Quali sono le aree disciplinari più gettonate dai diplomati di questa scuola? Il 27,9% sceglie un tecnico, il 27% un indirizzo scientifico e il 10,2% quello umanistico Il 7% ha optato per un indirizzo medico, mentre il 7,7% sanitario. L'80,7% ha optato per l'ateneo bolognese.

Il Liceo classico Morgagni ha un indice di 74.12, con l'87% degli studenti che superano lo scoglio del debutto universitario con una media voti di 27.5. E' al quinto posto dietro al Torricelli-Ballardini di Faenza (indice Fga 82.39), al Dante Alighieri di Ravenna, al Gregorio Ricci Curbastro di Lugo e al Vincenzo Monti di Cesena. Il 35,4% che prosegue con l'università sceglie un indirizzo umanistico, il 24,1% quello scientifico e il 18,8% quello giuridico. Per quanto riguarda l’indirizzo "Scienze umane" l'indige Fga è di 66.27, in crescita rispetto allo scorso anno, col 79% dei diplomati che chiudono il primo anno positivamente. L'indirizzo "Linguistico" ha un indice Fga di 71,07 (quello dello scorso anno 73.14), con una media voti di 26.79 ed il 77% dei laureandi che proseguono col sorriso il percorso di studi. Il Liceo "Valfredo Carducci" di Forlimpopoli ha un indice Fga di 62.64, col 67% dei diplomati che prosegue nel cammino universitario dopo il primo anno.

Istituti Tecnici

Nell'indirizzo "Tecnico-Tecnologico", l'Istituto Tecnico Industriale Gugliemo Marconi è al terzo posto nel raggio di 20 chilometri, preceduto dal Garibaldi Da Vinci e il Blaise Pascal, entrambi di Cesena. Per l'istituto di viale della Libertà l'indice Fga è di 66.28, con una media di voti del 25.69 e il 52% dei ragazzi che superano positivamente il primo anno all’università. Dopo l'Oriani di Faenza e il Bucci di Faenza ci sono l’Istituto Aeronautico Baracca (indice Fga 53.08, in crescita sul dato del 2020 che era di 45,63) e il Saffi Alberti (indice Fga 51,31 a fronte del 52,77 del 2020). Per il capitolo "Tecnico-Economico" il Matteucci è al secondo posto dietro l'Oriani di Faenza. L'indice Fga è di 62,3 (nel 2020 era di 58,3), con una media voti di 25.53 e il 50% delle matricole che supera il debutto universitario.

Mondo del lavoro

Per quanto concerne il confronto per istituti professionali, un confronto tra indice di occupazione dei diplomati vede l'Artusi di Forlimpopoli al primo posto nel raggio di 30 chilometri, mentre al terzo per "coerenza tra studi fatti e lavoro trovato" dietro il "Tonino Guerra" di Cervia e l'Ugo Foscolo di Faenza. L'indice di occupazione dei diplomati dell'Artusi è del 79%, con il 73% degli occupati che ha lavorato più di sei mesi in due anni. L'attesa per il primo contratto significativo è di 117 giorni (era di 141 lo scorso anno). Il 14,2% ha un contratto permanente a tempo indeterminato dopo due anni di lavoro, percentuale in flessione (nel 2020 era del 23,3%). Per quanto riguarda l'Istituto Tecnico Economico Matteucci, l'indice occupazione è del 66%, con 201 giorni d'attesa per il primo contratto significativo. L'Istituto Tecnico Industriale "Marconi" ha invece un indice occupazionale del 73%, con 155 giorni medi di attesa per ottenere un contratto significativo.