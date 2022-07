Zattini guadagna consensi: "La strada che abbiamo intrapreso quella giusta"

"La strada che abbiamo intrapreso quella giusta". Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, commenta così il sondaggio de "Il Sole 24 Ore" sul gradimento dei sindaci di 105 comuni d'Italia, che vede il primo cittadino mercuriale guadagnare consensi, ponendosi al 54,5%, +1,4% sul 2019. "Al netto della cautela con cui vanno sempre analizzati simili sondaggi, non posso negare che notizie come questa fanno molto piacere e ripagano del grande impegno riservato alla gestione della macchina amministrativa", esordisce Zattini.

"Dopo due lunghi anni di covid e una crisi geopolitica ed energetica imprevista ed imprevedibile, i dati del Sole 24 Ore supportano l’ipotesi che se si lavora in squadra con serietà, dedizione e in maniera concreta ed inclusiva, a beneficio di tutti i forlivesi, la città restituisce l’affetto e la fedeltà che le si riserva - prosegue il primo cittadino -. In una situazione come questa, tra pandemia, guerra, caro bollette, scadenze del Pnrr e tracollo dei consumi, l’apprezzamento in crescita di un sindaco non è per nulla scontato".

Per Zattini, quindi, "la strada che abbiamo intrapreso è dunque quella giusta e si riassume in due elementi: pragmatismo amministrativo e serietà politica. Sono questi i nostri punti di riferimento e ciò che ci chiedono i cittadini".