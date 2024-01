La classifica dei nomi più diffusi nel 2023: tra conferme e sorprese, le preferenze dei neo genitori

Per il quinto anno consecutivo Leonardo si conferma tra i nomi preferiti dei neo genitori forlivesi. Mentre Sofia dopo essersi presa la pole position per ben quattro anno di fila perde la leadership, cedendo il testimone a Vittoria. Dai dati ufficializzati dal Comune di Forlì emergono quindi scelte differenti rispetto all'annata precedente che rivoluzionano il podio delle preferenze.

Se Leonardo domina il podio maschile, che ricorre nelle scelte per ben 22 volte, le new entry 'a medaglia' sono Diego e Tommaso, scelto in entrambi i casi in 16 occasioni. Edoardo è il nome dell'ultimo arrivato del 2023 al "Morgagni-Pierantoni", scelto per 10 volte insieme a Matteo. Si direbbe quindi che in ambito maschile le neo mamme ed i neo papà restino inchiodati a nomi abbastanza fissi.

Passando alle donne, a sorpresa non c'è più Sofia tra i nomi più diffusi, ma Vittoria, con 11 preferenze. Se nel 2022 sul podio c'erano Ludovica e Ginevra, nel 2023 ci sono Alice e Beatrice con 8 preferenze. Ginevra si conferma comunque tra i preferiti dalle coppie forlivesi insieme a Camilla, Emma e Matilde: tutti ricorrono per sette volte.