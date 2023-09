Telemedicina e intelligenza artificiale trainano il "Morgagni-Pierantoni": è nella classifica dei 330 migliori ospedali al mondo di Newsweek

C'è anche l'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì nella classifica di Newsweek-Statista “World’s best Smart Hospitals”, con i migliori ospedali specializzati del mondo. Per il terzo anno è stata redatta una classifica relativa ai nosocomi che meglio si avvalgono delle tecnologie più avanzate. Il World’s Best Smart Hospitals 2024 elenca le 330 strutture (in 28 Paesi) che sono all’avanguardia nell’uso di intelligenza artificiale, imaging digitale, telemedicina, robotica e funzionalità elettroniche. Il "Morgagni-Pierantoni", unico in Emilia Romagna, rientra nell’elenco dei 21 ospedali italiani selezionati. Le classifiche sono state pubblicate sulla prestigiosa rivista statunitense Newsweek. A livello globale occupa la 283esima posizione, migliorando la 279esima dello scorso anno.

"Medicina e tecnologia sono intrecciate, poiché alcuni dei progressi medici più significativi sono stati resi possibili solo attraverso l’innovazione tecnologica - scrive Nancy Cooper, caporedattrice di Newsweek -. Oggi assistiamo ad una crescita delle tecnologie intelligenti che condividono le informazioni mediche in modo più rapido e accurato, fornendo allo stesso tempo una migliore assistenza ai pazienti". L'elaborazione della classifica si basa su tre fasi principali: un sondaggio online internazionale, nel quale ai dirigenti ospedalieri e agli operatori sanitari con conoscenze sugli ospedali intelligenti è stato chiesto di consigliare i principali ospedali intelligenti in tutto il mondo; un sondaggio circa l'implementazione e l'utilizzo delle tecnologie digitali in ospedale; e consultazione di documenti.

La lista dei primi 330 include gli ospedali di 28 paesi diversi: Stati Uniti (101), Germania (24), Regno Unito (22), Italia (21), Francia (20), Spagna (15), Corea del Sud (14), Svizzera (13), Canada (12), Giappone (10), Paesi Bassi (9), Singapore (9), Danimarca (8), Australia (7), Brasile (6), Finlandia (5), Belgio (4), Svezia (4), Taiwan (4), Austria (3), Emirati Arabi Uniti (2), India (2), Messico (2), Arabia Saudita (1), Libano (1) e Tailandia (1).