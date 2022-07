Il sindaco Gian Luca Zattini guadagna consensi, il sondaggio del Sole: oltre il 54% lo voterebbe ancora

Oltre la metà di forlivesi voterebbe favorevolmente al bis a sindaco di Forlì di Gian Luca Zattini. Il quotidiano "Il Sole 24 Ore" ha pubblicato lunedì il risultato del suo Governance poll, l'indagine annuale di inizio luglio realizzata da "Noto Sondaggi" che misura il gradimento dei cittadini dei 105 capoluoghi italiani svolta dal primo marzo e il 26 giugno su un campione di 600 interviste. Alla domanda "Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del Sindaco della sua città. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?", il 54,5% si è espresso positivamente per Zattini.

IL COMMENTO DEL SINDACO - "La strada intrapresa è quella giusta"

Questo cosa vuol dire? Che nonostante le tensioni all'interno della maggioranza, divampate col recente caso del patrocinio dell'assessorato alla Cultura alla festa delle famiglie arcobaleno, il primo cittadino sta vedendo una crescita dei consensi rispetto al giorno della proclamazione ai primo cittadino di Forlì. Rispetto al 2019, infatti, Zattini, ha guadagnato ben l'1,4%: al ballottaggio ottenne infatti il 53,07%, arrotondando dal sondaggio al 53,1%. Lo scorso anno i pro-Zattini erano il 53.5%. Questo significa che in un anno il consenso è lievitato di un punto percentuale. A livello nazionale è balzato dal 53esimo al 34esimo posto.

Nel recente consiglio comunale che ha discusso la mozione di sfiducia (poi respinta) presentata dagli alleati di Fratelli d'Italia e Centrodestra per Forlì contro l'assessore Valerio Melandri, Zattini si è focalizzato nella sua esperienza da sindaco, aprendo ad un bis: "E' una bellissima esperienza, che a volte mette in difficoltà. Io credo che lo psicodramma a cui abbiamo assistito abbia bisogno di un momento di approfondimento. Poi, come si dice, "io ci sono" e se non ci sono con questa maggioranza ci sarò con un'altra maggioranza, perché credo, dopo una nuova campagna elettorale, che non si sbarazzano di me mettendomi fuori dalla porta come il bidone della spazzatura, ma ci si sbarazza di me in campagna elettorale".

"La gente si aspetta un'amministrazione che guarda ai problemi concreti di tutti i giorni e in anni difficili - aveva aggiunto -. Io ho un unico obiettivo: che la mia nipotina da grande possa dire "Mio nonno era una persona per bene". Mi sono sempre impegnato a fare del mio meglio. Non so se avrò una maggioranza, ma l'irresponsabilità, in un momento come questo, di mettere in difficoltà o in minoranza una Giunta, è sotto gli occhi di tutti". E i sondaggi danno ragione in questo momento all'attuale sindaco, che ha dovuto affrontare più sfide nel corso del suo mandato che hanno indubbiamente rallentato i progetti della giunta, dal covid-19 alla guerra in Ucraina.

In Emilia Romagna

Nel Governance poll del 2022, Zattini è quinto in regione e primo in Romagna. E' netta la perdita di consensi del sindaco di Ravenna Michele De Pascale (centrosinistra), dal 59,5% della vittoria dello scorso autunno al 52% del sondaggio (-7,5%), mentre il neo primo cittadino di Rimini, Jamil Sadegholvaad (centrosinistra) è calato dello 0,3%, dal 51,3 al 51%. Altro dato interessante è quello del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, sostenuto dalla Lega, eletto a primo cittadino nel 2019: si trova al 57%, +0,3% rispetto a tre anni fa, ed è 16esimo a livello nazionale e terzo in regione. Il primo in Emilia Romagna è il sindaco di Bologna Matteo Lepore (centrosinistra), col 59,5% (-2,4% rispetto alla proclamazione a primo cittadino lo scorso ottobre), davanti al sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi che ha perso il 7,3% dei consensi (da 63,3% al 56%). Quarto Gian Carlo Muzzarelli (Modena).

A livello nazionale

A livello nazionale guida la classifica del Sole il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, con un scatto ulteriore rispetto alle performance già rotonde degli anni scorsi e con un 65% di cittadini che si dicono disposti a rivotare per lui in caso di elezioni, scalzando dalla prima posizione il barese Antonio Decaro, presidente dell’Anci, che con il suo 62% si mantiene però a livelli di vertice, occupando il terzo posto dietro a Marco Fioravanti, il giovane sindaco di Ascoli Piceno arrivato quarto nell’edizione dello scorso anno.