Ecosistema Urbano 2023, Forlì si conferma all'ottavo posto: è la più green della Romagna

La trentesima edizione di Ecosistema urbano, il report di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali di 105 Comuni capoluogo d’Italia, conferma il grande impegno del Comune di Forlì in termini di vivibilità e sostenibilità ambientale, tenendo conto di 18 indicatori, distribuiti in sei aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia. Secondo i dati relativi al 2022, Forlì mantiene il suo ottavo posto nella top ten delle città più performanti d’Italia, rivendicando con orgoglio il suo primato in Romagna.

Entrando nel dettaglio, Forlì migliora nettamente per numero di alberi ogni mille abitanti, passando dal 22esimo al nono posto, agguantando due posizioni dal punto di vista del verde totale, salendo dalla 55esima alla 53esima posizione. Non sorprendono poi i risultati conseguiti dai forlivesi in tema di rifiuti: Forlì è decima per la percentuale di raccolta differenziata e scala la classifica dei rifiuti prodotti pro capite agguantando dieci posizioni, passando dal 34esimo al 24esimo posto.

"Forlì si conferma la città più green della Romagna - esclama l'assessore al Verde Pubblico, Giuseppe Petetta -. Gli investimenti e le opere realizzate in questi anni in materia di mobilità dolce, rifiuti e verde urbano si dimostrano all’altezza della sfida ambientale di quest’epoca. Continueremo su questa strada, cercando di migliorare alcune performance, per consegnare alle future generazioni e ai nostri concittadini una città sempre più green".

La classifica 2023 in Emilia-Romagna: tra le migliori Reggio Emilia, Forli e Parma

Una classifica pressoché invariata rispetto all’anno precedente quella della sostenibilità ambientale dei capoluoghi di provincia Emiliano-Romagnoli, ma con qualche eccezione: sebbene il podio si confermi capeggiato da Reggio Emilia, Forlì e Rimini, Ravenna cede il testimone di fanalino di coda a Modena, già penultima nella scorsa edizione, che scende di tre posizioni nella classifica nazionale. In generale, sebbene si veda un complessivo miglioramento in percentuale per ogni città, 6 capoluoghi hanno perso posizioni sulla classifica nazionale. Calando sul dettaglio dei 19 indicatori che compongono la classifica, i dati sulla qualità dell’aria non sono per niente rassicuranti: scarsa la qualità dell’aria a Cesena, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio-Emilia nel 2022 in relazione con le linee guida UE e OMS. Insufficienza invece per Bologna, Forli e Ravenna. Rimini unicamosca bianca dentro i parametri della sufficienza.

Inverso il quadro sui rifiuti, che vede 7 dei 9 capoluoghi con una soglia di raccolta differenziata oltre il 65%, con in testa Ferrara (87,6%), Reggio Emilia (81,9%) e Parma (81,9%). In fondo Bologna (62,6%) – dove ancora si attende l’applicazione della Tari - e Modena (61%). Sul quadro della mobilità, l’Emilia-Romagna in generale è seconda per incidentalità stradale secondo i dati Istat 2020, con 11.692 incidenti, 223 morti e 15.096 feriti. In questo quadro, secondo i dati 2022 Aci-Istat Bologna registra un tasso di incidentalità del +10%. Per quanto riguarda la ciclo-pedonalità, Reggio-Emilia si classifica seconda in Italia con 40,46 m eq di piste/100 abitanti. All’interno del report giunto alla trentesima edizione, quest’anno troviamo una serie di interviste dedicate ai sindaci protagonisti di esperienze virtuose in materia ambientale. Tra queste, troviamo la recente introduzione nel contesto urbano di Bologna della Città 30, l’esperienza di Piazza Roma a Modena e il progetto “Reggio Children” di Reggio-Emilia.