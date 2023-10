Cambio al vertice alla questura di Forlì-Cesena: Claudio Mastromattei subentra a Lucio Aprile

Cambio al vertice alla Questura di Forlì-Cesena. E' Claudio Mastromattei il nuovo questore, che subentra a Lucio Aprile, arrivato quattro anni fa in Corso Garibaldi e che lascia l'incarico per raggiunti limiti di età. 59 anni, Mastromattei ha iniziato la sua carriera alla questura di Bologna presso l’Ufficio Prevenzione Generale. Pescarese d’origine, ha prestato servizio a Pescara come dirigente dell’ufficio prevenzione generale, alla Digos e alla squadra Mobile. Dopo aver anche comandato i Reparti Mobili di Cagliari, Padova e Roma, è stato direttore del Servizio Reparti Speciali della Polizia di Stato che ha sede al Tuscolano, a Roma