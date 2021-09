La lotta al covid tra la movida: una clinica mobile per vaccinarsi alle feste dell'Ospitalità e del Liscio

Per potenziare ulteriormente le azioni volte a favorire la vaccinazione, in occasione della Festa dell'ospitalità a Bertinoro e della Festa del Liscio a Forlì, l'Ausl Romagna ha previsto l'allestimento di una clinica mobile, costituita da un'ambulanza riadattata ad ambulatorio vaccinale. "La clinica mobile - spiegano dall'Ausl Romagna - garantirà l’accesso diretto alla somministrazione per tutti i gruppi e le classi di età". In particolare sarà operativa venerdì sera dalle 18 alle 23 a Bertinoro in Piazza della Libertà, mentre sabato a Forlì, alla stessa ora, in Piazza Saffi, in prossimità di via delle Torri.