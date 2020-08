Cna Forlì-Cesena 'aperta per ferie', orario ridotto solo per una settimana

Per garantire la vicinanza e i servizi alle imprese associate, CNA ha scelto da tempo di non chiudere i propri uffici durante l’estate, ma semplicemente di ridurre l’orario di apertura al pubblico e prevedere coperture con personale più ridotto. Un modo concreto per garantire la continuità delle attività di consulenza e dei servizi, anche per chi ad agosto lavora normalmente e ha bisogno di rivolgersi alla sua Associazione.

Quest’anno, vista la delicata situazione legata all’emergenza sanitaria, CNA ha deciso di applicare l’orario ridotto solo per la settimana di ferragosto. Perciò nel periodo dal 10 al 14 agosto gli uffici sul territorio provinciale resteranno aperti ma con orario estivo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.

Per garantire l’adempimento di quanto previsto dalle norme vigenti, qualora si verificassero infortuni sul lavoro il venerdì pomeriggio, le imprese associate possono adempiere agli obblighi di Legge telefonando il sabato mattina dalle 9 alle 11 all’ufficio CNA di riferimento.

Per rendere più agevole l’individuazione della sede a cui rivolgersi, dal sito CNA Forlì-Cesena www.cnafc.it è attiva la sezione: “Trova l’ufficio CNA più vicino a te”.