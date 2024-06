Cna premia gli ambasciatori del green: l'istituto Rosetti trionfa con "Il Gioco dell'Eco"

Anche quest'anno Cna Forlì-Cesena ha scelto una premiazione itinerante per concludere in bellezza il Contest, nell’ambito del Progetto Scuola Cna, dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di I grado che si sono cimentati con il tema “Diventa ambasciatore del green”. La volontà di Cna è stata quella di valorizzare il grande impegno e la qualità degli elaborati presentati dagli studenti e dai docenti, con una carovana composta da collaboratori e dirigenti dell’Associazione ha visitato le scuole coinvolte per consegnare direttamente ai ragazzi i premi assegnati.



Ad aggiudicarsi il primo premio di 400 euro, è stata la classe 3°C dell'Istituto Comprensivo E. Rosetti di Forlimpopoli che ha realizzato “Il Gioco dell’Eco”, un vero e proprio gioco in scatola, comprensivo di regolamento, pedine e dadi creati con materiali di recupero e caselle disegnate a mano rappresentanti scene “Green” e “non Green”. Lo scopo del gioco è di riuscire a finire un giro completo con l'impronta ecologica più bassa. L’elaborato è stato frutto di un gran lavoro di squadra, ideando un modo divertente e creativo per imparare.



A pari merito, invece, la 3°E della Scuola Media G. Mercuriale e la 3B dell'Istituto Camelia Matatia di Forlì. Entrambe le classi sono state premiate con un secondo premio di 250 euro, mentre la classe 3A dell'istituto comprensivo Tecla Baldoni, plesso Caterina Sforza di Forlì, si è aggiudicata il terzo posto, ricevendo un premio di 150 euro. Per la Cna, oltre alla responsabile del progetto scuola Veronica Bridi e alla referente Chiara Salerno, nelle visite alle scuole si sono susseguiti in una simpatica staffetta i dirigenti dell’associazione: il presidente provinciale Lorenzo Zanotti, il direttore generale Franco Napolitano, il presidente e il responsabile dell’area Forlì città, rispettivamente Davide Bellini e Marco Lucchi e il responsabile area Colline forlivesi Giovanni Montevecchi. Coinvolte anche Roberta Vitali, consulente nell’ambito del progetto Cna Green e Alessia Brunelli, Ufficio Comunicazione di Cna.





Il Contest del Progetto Scuola Cna ha lo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della transizione ecologica attraverso l’individuazione di azioni di miglioramento del proprio impatto ambientale e/o consumo energetico, suggerendo modi per metterla in pratica e diffonderla tra i coetanei. La sfida è stata accolta dai ragazzi con entusiasmo, approfondendo i temi proposti insieme ai docenti e dando prova di notevole creatività. Il Progetto Scuola, promosso da CNA Solidale, anche quest’anno si è concluso alla grande, non resta che attendere l’appuntamento per il prossimo anno scolastico!