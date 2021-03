Cocaina ed eroina per lo sballo del sabato sera di decine di persone: 12 rinviati a giudizio

Si approvvigionavano di droga da un fornitore e la spacciavano a Forlì e Ravenna. Per questa rete ramificata di smercio di stupefacenti al dettaglio, in particolare cocaina ed eroina

Si approvvigionavano di droga da un fornitore e la spacciavano a Forlì e Ravenna. Per questa rete ramificata di smercio di stupefacenti al dettaglio, in particolare cocaina ed eroina, sono stati rinviati a giudizio ben 12 persone al Tribunale di Forlì (giudice Lubrano, pm Santangelo). A ricostruire una serie di circa 80 cessioni di droga per un lungo periodo di tempo dal 2015 al 2017 era stata un'indagine della Squadra Mobile della Questura di Forlì, che permise di denunciare appunto 12 persone, tutti uomini italiani della fascia di età dei 30-40 anni circa di Forlì e di Ravenna, oltre ad un albanese.

La droga era destinata ad un fitta clientela di decine di consumatori di cocaina ed eroina che la ordinava specialmente per consumarla nei weekend e per lo “sballo del sabato sera”. L'operazione antidroga permise così di stroncare un canale di smercio al dettaglio di grandi dimensioni. Con diversi capi d'accusa collegati agli stupefacenti dovranno così andare a processo in 12, difesi dagli avvocati Principato, Galeotti, Casadio, Barbarossa, Benini, Fabiani, Bartolini, Toni, Tampellini, Chiodoni e Ragazzini.