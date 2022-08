Trovato in piscina con quattro involucri di cocaina: scatta la sanzione

Quello appena concluso è stato un weekend che ha visto personale della Questura impegnato in una serie di controlli, che hanno toccato anche la Piscina Comunale. E' qui che personale delle Volanti è stato impegnato per un intervento dove era stato segnalato un giovane cliente straniero in stato di agitazione.

Il giovane, conosciuto dagli operatori per le precedenti vicissitudini criminali, è stato trovato nella disponibilità di cacciavite ma, soprattutto, di quattro involucri termosaldati contenenti cocaina per un peso lordo complessivo di 2,5 grammi. Alla luce del quantitativo e non essendo emersi elementi certi per un’eventuale destinazione a fini di spaccio, il giovane è stato sottoposto a sanzione amministrativa per detenzione di stupefacenti ad uso personale ed è stato segnalato alla Prefettura.