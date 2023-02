Il convivente la picchiava e le bruciava i vestiti per non farla uscire di casa: incubo finito, l'uomo è in carcere

Il culmine si è toccato il 22 dicembre. L'ennesima lite, finita con lesioni al capo dopo esser stata sbattuta contro un muro all'esterno di un bar. Una serie di vessazioni subìte dalla vittima, che hanno portato in carcere alla Rocca l'ex convivente della donna, con le accuse di "maltrattamenti" e "lesioni personali". Le indagini, coordinate dalla Procura di Forlì, sono state condotte dalla Squadra Mobile della questura di Corso Garibaldi proprio dopo l'episodio accaduto a pochi giorni dal Natale, che hanno costretto la vittima - di cui non vengono fornite le generalità per non renderla riconoscibile - al ricovero in ospedale.

E’ stato subito avviato il "Codice Rosso", con la malcapitata inserita in un percorso di accoglienza e monitoraggio da parte dei servizi sociali e centri antiviolenza. I fatti sono avvenuti in una località del Forlivese. Dalla denuncia e dalla successiva indagini svolte, è emerso un sistema di vessazioni e aggressioni diffuso subito dalla vittima, tra cui pestaggi quotidiani, offese, minacce che hanno determinato un vera e proprio spirale violenta dagli esiti potenzialmente letali. Oltre ad una recente frattura della falange a seguito di un calcio subito, è emerso che, in diverse occasioni, l’uomo sarebbe arrivato a bruciare i vestiti della donna per non farla uscire

Peraltro l’uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, non era nuovo a questi comportamenti, avendo in passato subito denunce ed altre misure cautelari per fatti analoghi commessi a danno di altri familiari. Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo le richieste dalla Procura e condividendo l’impostazione della Polizia, ha evidenziato che “sussiste concreto ed attuale pericolo che l’indagato, se libero, possa commettere reati della stessa specie per quello per cui si procede…. “. In effetti le sentenze di condanna per maltrattamenti e altri procedimenti penali cui è stato sottoposto, evidenziano “una personalità violenta e impermeabile alle regole di convivenza civile”. L’uomo è stato rintracciato nella propria abitazione, nel Forlivese, e condotto in carcere con l’accusa di maltrattamenti e lesioni personali.