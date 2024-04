Col biliardo s'impara la fisica e la matematica: studenti si sfidano a colpi di 'stecca' sul tavolo

Altro che giocare alla Playstation: i ragazzi degli istituti superiori di Forlì si preparano alla sfida a colpi di "stecca" sul tavolo da biliardo. Al President Park infatti, sabato mattina, 20 aprile, va in scena il campionato provinciale, specialità boccette, dei cinque istituti di Forlì che hanno aderito al progetto "Biliardo a scuola" e seguìto, nel corso dell'anno scolastico, le lezioni degli istruttori della Fibis, Federazione biliardo sportivo. In gara al President Park ci saranno quindi 32 ragazzi su otto squadre che giocheranno non solo per vincere il titolo per la propria scuola, ma anche per essere selezionati tra chi parteciperà, l'11 maggio a Cervia, ai Giochi nazionali studenteschi della federazione. A presentare l'iniziativa, dalla sala del Consiglio di Forlì, sono stati il vicesindaco e assessore con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo, insieme a Luciano Naldi, presidente Fibis regionale, e Secondo Giunchedi, coordinatore nazionale del progetto 'Biliardo a scuola'. Presenti anche gli studenti di alcune classi partecipanti. "Il gioco del biliardo si fonde bene con la scuola, si impara giocando cos'è la matematica e cos'è a fisica", spiega Naldi, nel presentare il percorso avviato e sostenuto dalla federazione per portare lo sport del biliardo nelle classi di istituti tecnici o licei. Un percorso che "quest'anno termina a Cervia dove faremo i campionati nazionali- prosegue- tutti gli studenti della nostra regione, e non solo, verranno a Cervia per il titolo". Forlì parte con alle spalle un grande lavoro, sottolinea, a dimostrarlo è l'adesione al progetto di cinque istituti "dove altrove, in altre città, sono uno o due al massimo".

Quindi Giunchedi, professore di matematica in pensione, tra i primi promotori del progetto, ripercorre come è nata l'idea di portare le 'boccette' nelle scuole, la relazione di questo sport con l'attività motoria, ma soprattutto con la matematica e la fisica meccanica e perché no, con il basket. É il secondo anno del progetto "biliardo a scuola" a Forlì: "Siamo partiti nel 2022-23 con 320 studenti, divisi in 13 classi, seguiti dai nostri istruttori- spiega- all'avvio di quest'anno scolastico è sorto un problema perché il numero di studenti e classi è cresciuto, 14 classi e 360 ragazzi, e non bastavano gli istruttori disponibili". Così è stato necessario avviare un corso di preparazione degli istruttori che ne ha formati altri sei. "E domani concludiamo il programma con l'ultima lezione in una classe del liceo artistico- prosegue Giunchedi- per arrivare sabato mattina al campionato provinciale che si terrà al President, con 32 ragazzi e otto squadre". L'avventura proseguirà con la selezione dei migliori 10 giocatori che rappresenteranno Forlì ai campionati studenteschi di Cervia, dove si sfideranno oltre un centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia. Infine, fa il punto sul progetto biliardo a scuola il vicesindaco Mezzacapo: "Dal suo avvio registra una crescita vertiginosa di adesioni che sorprende ed entusiasma", spiega. Il progetto, prosegue, è nato anche a fronte della mancanza del ricambio generazionale per questo sport che invece, evidenzia il vicesindaco, può avere una grande portata inclusiva e di aggregazione sociale. Così nasce il progetto a scuola della federazione "con il sostegno del comune di Forlì- precisa infine Mezzacapo- che non poteva mancare l'occasione di coinvolgere tanti ragazzi e avviarli ad una pratica sportiva nuova ma anche fortemente educativa". (fonte Dire)