Coldiretti, Degli Esposti presidente dell'associazione degli agriturismi. Bianchi eletto per Forlì-Cesena e Rimini

Andrea Degli Esposti è il nuovo Presidente di Terranostra Emilia Romagna, l’associazione regionale di Coldiretti per gli agriturismi, l’ambiente e il territorio. L’Assemblea elettiva, tenutasi a Palazzo Merendoni a Bologna presso la sede si Coldiretti Emilia Romagna, alla presenza del Presidente nazionale di Terranostra Diego Scaramuzza e dei Presidenti e segretari provinciali dell’associazione, tra cui Marco Bianchi neoeletto presidente interprovinciale per Forlì-Cesena e Rimini, ha visto l’avvicendamento alla presidenza tra Roberta Gualtieri dell’Agriturismo Il Biancospino e Degli Esposti, titolare dell’Agriturismo La Martina di Monghidoro, oltre alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo che per il prossimo quinquennio opererà per rappresentare i soci con attività di agriturismo, fattoria didattica e agricoltura sociale, con l’obiettivo di affermare l’associazione come punto di riferimento per cittadini e consumatori, seguendo i valori della sostenibilità ambientale e del legame con la tradizione.

Roberta Gualtieri rimane all’interno del Consiglio Direttivo con la carica di vice presidente dell’Associazione.

Oltre ad Andrea Degli Esposti alla carica di Presidente, l’Assemblea provinciale ha nominato appunto Roberta Gualtieri alla carica di Vice Presidente e come restanti componenti del Consiglio Direttivo Marco Bianchi dell’Agriturismo Podere Bianchi di Coriano (RN), Raffaello Landini dell’Agriturismo Corte dei Landi di Reggio Emilia, Daniele Mazzocchi dell’Agriturismo Podere Barzia di Bardi (PR), Jacopo Tasca dell’Agriturismo Cà Nova di Ro Ferrarese (FE), Gianluca Martelli dell’Agriturismo Martelli di Ravenna e Paolo Oddi dell’Agriturismo Il Viandante di Borgonovo Val Tidone (PC).

Andrea Degli Esposti, 35 anni, presidente dell’associazione di fattorie didattiche Coldidattica e vice presidente provinciale di Coldiretti Bologna, è un imprenditore "di ritorno" in agricoltura: a diciotto anni ha deciso di recuperare l'attività dell'azienda agricola del nonno dopo anni di abbandono, ristrutturando il borgo settecentesco de La Martina sulle colline bolognesi nel Comune di Monghidoro anche grazie ai finanziamenti ottenuti per il primo insediamento in agricoltura. Nella sua azienda impostata a criteri di multifunzionalità gestisce oltre all’attività agrituristica, un allevamento biologico di vacche da carne, la vendita diretta dei suoi prodotti e promuove escursioni a piedi o a cavallo nel parco "La Martina".

Il Presidente Degli Esposti, dopo aver ringraziato l’Assemblea per la fiducia accordatagli, e Roberta Gualtieri per l’impegno profuso nel mandato precedente, ha ribadito l’importanza di lavorare in squadra al fine di sviluppare ulteriormente il peso istituzionale di Terranostra, unica associazione agrituristica ad aver ottenuto il riconoscimento di Associazione Ambientalista da parte del Ministero, con l’obiettivo di vincere le nuove sfide che interessano il settore come la lotta al cibo sintetico, la gestione del territorio al fine di prevenire eventi che possono compromettere l’attività degli agriturismi, senza dimenticare la necessità di sviluppare sistemi innovativi di gestione che possano coniugare l’efficienza e la sostenibilità ambientale.

Un bilancio del mandato concluso è stato tracciato dalla presidente uscente Roberta Gualtieri.

“Negli ultimi anni l’associazione – ha detto Roberta Gualtieri – si è distinta con un’offerta di servizi sempre più dedicati alle strutture aderenti. Nel corso del mandato abbiamo puntato molto sulla formazione a partire dai corsi di cuoco contadino e di ospitalità, che puntano a formare figure professionali a tutto tondo, esperte di cucina, ma anche di marketing e comunicazione, alle visite in realtà significative dell’agriturismo fino ai corsi per alimentaristi. Un grande lavoro è stato svolto in questi anni anche sui progetti educativi in collaborazione con Coldidattica e Donne Impresa, ma anche nello sviluppo di progetti di turismo green come gli itinerari cicloturistici ed escursionistici realizzati nell’ambito dei progetti Green Tour e AgriBici. Un ringraziamento va a tutta la struttura di Coldiretti che non ha mai fatto mancare il sostegno anche in momenti molto complicati come la pandemia o la recente alluvione che ha devastato ampie aree della regione”.

“Terranostra raggruppa gli agriturismi di eccellenza del nostro territorio: nel prossimo quinquennio metteremo in campo una progettualità che permetterà una crescita in termini di associati, con particolare attenzione all’altissima qualità di servizi e prodotti che le nostre strutture propongono alla clientela.”

“Oggi gli agriturismi vanno verso un grande rilancio – ha detto il Presidente nazionale di Terranostra, Diego Scaramuzza – una nuova stagione del settore agrituristico per le nuove abitudini ed esigenze dei consumatori. La vacanza rurale di cui gli agriturismi sono la massima espressione di multifunzionalità agricola è la più ricercata perché racchiude in un unico posto tradizione, enogastronomia, territorio, cucina contadina e cultura rurale”.