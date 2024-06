Coldiretti e Ammp al Mercato di Campagna Amica per "Frutta per la Ricerca"

Si rinnova l’atteso appuntamento mensile con l'associazione Ammp al mercato di Viale dell'Appennino 16. Ogni primo venerdì del mese, il mercato di Campagna Amica accoglie i suoi visitatori con prodotti freschi e genuini e gli specialisti del “Giusto Respiro”, i medici volontari di Ammp che realizzano la spirometria ai clienti del mercato che desiderano monitorare il loro stato polmonare. Questo venerdì inoltre, sarà ancora più speciale grazie all'iniziativa "Frutta per la Ricerca".

Coldiretti Forlì-Cesena e Campagna Amica in collaborazione con l'associazione Ammp, propongono un gesto di solidarietà attraverso l'acquisto della Frutta per la ricerca. Questo speciale cestino, contenente ciliegie freschissime, sarà offerto in una divertente e pratica agribag targata Campagna Amica, ideale per essere riutilizzata in occasione di picnic domenicali o altre attività all'aperto. Per ogni agribag acquistata, 2 euro saranno destinati alla ricerca medica di Ammp, contribuendo così a supportare importanti progetti di studio e sviluppo nel campo sanitario.

Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena, esprime il suo entusiasmo per questa iniziativa: "La nostra Coldiretti sostiene sempre di più il concetto di cibo buono in toto, a partire dall'etica di produzione, per concludere con il benessere psicofisico. Con 'Frutta per la Ricerca' vogliamo promuovere una scelta consapevole e sostenibile, che unisce la qualità dei nostri prodotti alla solidarietà verso la ricerca medica. Questo progetto rappresenta un perfetto esempio di come il cibo possa essere un veicolo di benessere e solidarietà, supportando al contempo la nostra comunità e importanti cause sociali."

"L'iniziativa "Frutta per la Ricerca" non è solo un'opportunità per gustare frutta fresca e di qualità, ma anche un’occasione per fare la differenza. Ogni cestino acquistato rappresenta un contributo concreto alla ricerca medica, offrendo un sostegno prezioso a progetti che possono migliorare la vita di molte persone - conclude -. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa iniziativa solidale, venendo al mercato di Campagna Amica e acquistando il "Cestino Consapevole". È un piccolo gesto che può fare una grande differenza, unendo il piacere di gustare frutta fresca e di qualità con il sostegno a cause importanti".