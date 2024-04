Coldiretti senior Forlì-Cesena alla scoperta di Padova tra cultura, storia ed enogastronomia

Ultima dei numerosi appuntamenti organizzati da Coldiretti senior Forlì-Cesena, la gita organizzata nella città di Padova. La giornata ha rappresentato un delle opportunità che Coldiretti offre ai partecipanti, di immergersi nella cultura, nella storia e nella tradizione enogastronomica degli altri territori, alla scoperta di realtà diverse da quella quotidiana. La visita alla Basilica di Sant'Antonio ha offerto ai partecipanti un'esperienza arricchente, consentendo loro di ammirare i tesori artistici e spirituali della città. Successivamente, la compagnia si è spostata per il pranzo presso l'Agriturismo "La Scacchiera", associato al circuito degli agriturismi di Campagna Amica promossi da Terranostra, associazione ambientalista di Coldiretti. La cucina tipica della struttura ha permesso di degustare le prelibatezze locali, preparate con ingredienti freschi e genuini a km0 sullo spirito della politica sempre più attuale di Coldiretti che promuove il #nofakeinitaly.

La giornata si è conclusa con una visita all'Abbazia della Pomposa, un gioiello architettonico e storico immerso nella suggestiva campagna emiliana. La presenza del Presidente di Coldiretti Senior Forlì-Cesena Cesare Garavini, del Responsabile di Epaca Forlì-Cesena Daniele Di Pierro e di Monica Rapellini della segreteria Coldiretti Forlì-Cesena ha contribuito all’ottima riuscita e coordinamento dell’evento.

Il Presidente Cesare Garavini esprime grande soddisfazione per l'entusiasmo con cui le iniziative dei Senior Coldiretti vengono accolte dagli associati e dalla comunità nel suo complesso. “Queste gite non solo rappresentano un'opportunità per scoprire nuovi luoghi e tradizioni, ma anche un momento di condivisione e crescita per tutti i partecipanti” Sottolinea Garavini.

Coldiretti Forlì-Cesena continua ad impegnarsi nella promozione del territorio e nel sostegno delle attività agricole locali, riconoscendo l'importanza di valorizzare le risorse naturali e culturali della nostra regione proprio attraverso la scoperta delle differenze locali e regionali.

Il Responsabile Epaca Forlì-Cesena, Daniele Di Pierro, ha presentato al gruppo la raccolta firme che Coldiretti ha recentemente lanciato per la proposta di legge europea di iniziativa popolare sulla trasparenza di quanto portiamo a tavola, sollecitando i presenti a sensibilizzare amici e parenti all’importanza del tema..

La giornata si è conclusa con l'unanime adesione al motto "Orgoglio Coldiretti" e con la promessa di ritrovarsi presto per altri appuntamenti. Gli incontri Coldiretti Senior confermano il ruolo cruciale dell'associazione nel promuovere il benessere e lo sviluppo del settore agricolo anche tra le generazioni più anziane.