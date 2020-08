Aeroporto, annunciato il primo volo. Il sindaco Zattini: "E' la svolta, grazie a Forlì Airport"

Dal primo dicembre Forlì volerà destinazione Monaco di Baviera. Il sindaco mercuriale, Gian Luca Zattini, ha appreso "con immensa soddisfazione" dell'accordo tra FA srl, la società che gestisce il "Ridolfi", e la compagnia aerea "Air Dolomiti". "Per questo primo importantissimo traguardo che proietta Forlì e la Romagna in Europa, non posso che ringraziare ancora una volta lo sforzo imprenditoriale, gli investimenti e l'amore per il territorio dimostrato in tutti questi anni dalla società di gestione del nostro scalo", afferma Zattini. Conclude il primo cittadino: "L'amministrazione di Forlì continuerà, come ha sempre fatto, a fare la sua parte mettendosi al servizio di questo straordinario progetto commerciale, dei suoi sviluppi – turistici, occupazionali e culturali – e delle preziose ricadute di cui il nostro territorio è già pronto a beneficiare".

"Forlì è pronta a tornare a volare - sottolinea il deputato Jacopo Morrone, che esprime "gioia" ed "immensa soddisfazione" nell'apprendere dell'annuncio -. Grazie a chi ha reso possibile questa prima rotta. Grazie alla società di gestione dello scalo forlivese, al suo Presidente Giuseppe Silvestrini che ha sempre lavorato con serietà per riaprire il nostro aeroporto. Le ricadute, in termini turistici ma non solo, sono infinite. Il collegamento Forlì-Monaco non solo certifica la portata dell’investimento commerciale di F.A srl, ma mette in rete il nostro territorio con la Baviera e con uno dei più importanti hub aeroportuali presenti in Europa".