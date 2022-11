Colletta Alimentare, la Round Table 6 raccoglie oltre mille chili di alimenti per i più bisognosi

“Facciamo un gesto concreto, insieme”, era il motto della Colletta Alimentare 2022. Uno spirito pienamente condiviso dalla Round Table 6 Forlì, che da diversi anni ha fatto della giornata nazionale di raccolta occasione di service, per ritrovarsi appunto insieme nel portare il proprio aiuto. Sono stati quasi 1.100 i chili di alimenti raccolti per i più bisognosi, grazie alla generosità dei clienti del supermercato Conad Stadium di piazza Falcone e Borsellino a Forlì, quello affidato alla gestione della Round Table 6.

"Ringraziamo il Banco Alimentare - commenta Riccardo Lombardi, presidente della Round Table 6 Forlì - per la bella esperienza di servizio che ogni anno ci permette di fare con la Giornata della Colletta Alimentare. Per noi è sempre un’utile occasione per ritrovarci in amicizia al servizio della Collettività, così come previsto dai nostri scopi associativi”.

Per tutta la giornata di sabato sono state numerose le scatole riempite con generi di prima necessità, tra cui alimenti per l’infanzia, sughi e pelati, tonno in scatola, olio d’oliva, pasta, riso, legumi, biscotti. Il cibo verrà distribuito attraverso la rete del Banco Alimentare, fatto di varie realtà impegnate nel sociale ed enti caritatevoli, alle persone che ne hanno più bisogno. Numerosi sono i supermercati che a Forlì hanno aderito all’iniziativa. Per saperne di più è consultabile il sito www.colletta.bancoalimentare.it con approfondimenti sull’iniziativa.