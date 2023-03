Una colletta per aiutare i terremotati di Turchia e Siria, anche la Diocesi in campo: c'è tempo fino al 30 aprile

Anche la Diocesi di Forlì-Bertinoro aderisce alla Colletta nazionale per le popolazioni terremotate di Turchia e Siria, indetta dalla Cei (Conferenza Episcopale Italiana) per la giornata di domenica 26 marzo. “La raccolta – comunica la Caritas - viene proposta come segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni terremotate”.

Le offerte acquisite, che saranno inviate a Caritas Italiana entro il 30 aprile 2023 (utilizzando il conto corrente postale n. 347013, oppure on-line tramite il sito www.caritas.it), renderanno possibile una progettazione unitaria degli interventi, commisurata alle effettive risorse disponibili e favoriranno un coordinamento anche con la rete delle Caritas internazionali, che stanno ugualmente intervenendo a favore delle Caritas dei due Paesi coinvolti. L’obiettivo è di garantire un sostegno a tutte le iniziative delle Chiese locali, avviate a beneficio delle genti colpite dal sisma nel breve, medio e lungo periodo. Caritas Italiana è in costante contatto con le Conferenze Episcopali della Turchia e della Siria, per favorire un coordinamento ecclesiale degli aiuti. “Caritas Italiana – continua il comunicato dei vescovi italiani - ha inviato sul posto due operatori, che stanno affiancando le Chiese locali per valutare i bisogni e le risposte necessarie, in questa prima fase di emergenza e anche nella prospettiva della ricostruzione, sia delle abitazioni che delle strutture a servizio dei più poveri.

Tutte le Diocesi, anche quelle locali non colpite direttamente dal sisma, si stanno impegnando nell’accoglienza degli sfollati e pertanto sono sostenute in questa attività che, per esperienza, sappiamo che potrà durare molto a lungo”. La complessità dell’emergenza è tale, che gli interventi di risposta sono e saranno molteplici. “Per questo Caritas Italiana è e resterà a fianco delle Chiese locali nell’organizzazione delle attività in grado di far fronte ai bisogni dei più poveri”. La Caritas di Forlì - Bertinoro l’indomani del sisma si è subito attivata con una raccolta fondi, che ha già raggiunto più di 30mila euro, frutto delle tantissime donazioni elargite nel corso della Quaresima alla stessa centrale Caritas, in via dei Mille, e alle varie Caritas parrocchiali dislocate sul territorio diocesano.