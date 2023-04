"No al trasloco della Collezione Verzocchi in piazza Saffi": l'ex sindaco Balzani e altri intellettuali lanciano la petizione

Un gruppo di venti proponenti – composto da docenti universitari e di scuola superiore, esperti e operatori culturali, artisti, storici dell’arte – lancia una petizione per fermare lo spostamento della Collezione Verzocchi dalla sede attuale di Palazzo Romagnoli, restaurata appena una decina di anni fa con ingenti risorse pubbliche e appositamente allestita, alla sede ancora in corso di ristrutturazione di Palazzo Albertini. Tra i primi firmatari ci sono l'ex sindaco Roberto Balzani (professore ordinario di Storia contemporanea all’Università di Bologna, Direttore del Sistema Museale di Ateneo di Unibo e già Presidente dell’IBC) e Giovanni Matteucci (professore ordinario di Estetica e Direttore del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna).

“Riteniamo che tale spostamento sia ingiustificato, in quanto non sorretto da un adeguato progetto culturale, e controproducente. Da un lato, infatti, comporterebbe un cambio d’uso di Palazzo Romagnoli, che passerebbe da Museo accreditato al Sistema Museale Nazionale a sede temporanea del servizio bibliotecario e deposito di libri e, dall’altro, costituirebbe un ulteriore ostacolo all’accesso al patrimonio artistico della nostra città, come lascia presupporre il silenzio sulla futura collocazione delle opere di Morandi, delle sculture di Wildt, della “Grande Romagna”, con la sua ricca e rappresentativa raccolta dell’arte del ’900 nel nostro territorio”, spiegano i sostenitori della petizione.

Ed ancora: “Non solo: lo spostamento potrebbe avere conseguenze giuridiche negative, in particolare la violazione dell’obbligo di destinazione imposto dall’accettazione della donazione del 1° maggio 1961, fatta da Giuseppe Verzocchi al Comune di Forlì, in quanto priverebbe la Collezione Verzocchi della richiesta connessione con la Pinacoteca cittadina”.

“Ritenendo che nessun vantaggio pratico comporterebbe il trasferimento, ma che sia necessario percorrere strade alternative allo spostamento per la valorizzazione della Collezione Verzocchi e l’integrazione di Palazzo Romagnoli nell’offerta museale cittadina, sollecitiamo i cittadini a informarsi sullo spostamento in atto e a firmare la petizione che ne chiede l’interruzione”, prosegue la nota. La raccolta firme sarà organizzata in concomitanza con la manifestazione “Costruiamo insieme la città della cultura” prevista per sabato alle 16, con ritrovo davanti alla Chiesa di San Giacomo.