Musica, la faentina Alice Bellini si aggiudica la seconda edizione di Collicanto

E' la ventunenne faentina Alice Bellini la vincitrice della seconda edizione di Collicanto, la kermesse canora che si è svolta domenica scorsa nell'ambito della 21esima edizione di Collinello in festa. Alice ha incantato la platea, interpretando il brano "En e Xanax" di Samuele Bersani. Al secondo posto la 12enne Alice Gori di Cesena, che ha portato sul palcoscenico "La Stessa" di Alessandra Amoroso. La sedicenne Sofia Calabrese, cantando "Someone like you" di Adele, completa la scaletta del podio come terza classificata. La giuria era composta dal presidente Valentina Rambelli, affiancata da Lucio Donati e Edilio Nicolucci.

