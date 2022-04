Colombe agli operatori sanitari e uova di Pasqua ai piccoli pazienti: il gesto di cuore di Meldola

In occasione della Pasquam l'amministrazione comunale meldolese ha riservato un gesto di attenzione a tutte le strutture e agli operatori socio sanitari della città, portando loro simbolicamente una colomba e l'augurio del Comune. Sono state inoltre consegnate delle uova di pasqua ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" per testimoniare vicinanza e regalare un sorriso ai bimbi che anche in queste giornate di festa non possono tornare a casa. "A tutti da parte dell'intera Amministrazione Comunale un augurio di pace e serenità", le parole del sindaco Roberto Cavallucci.